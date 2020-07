Podría modificarse mural del parque: Nicolás Reyes

En la feneciente semana, el tema del mural pintado en el parque Independencia con un personaje central afeminada, ha sido como una especie de botana que digiere la ciudadanía con harto morbo, ante lo cual el alcalde Nicolás Reyes Álvarez menciona la posibilidad de cambiar esa imagen.

En las redes sociales prácticamente se han comido al presidente municipal porque el "flechador" desnudo que aparece en el centro del mural que adornaría al foro remodelado, no corresponde a la idiosincrasia de los minatitlecos.

A esto, el alcalde respondió: "eso quisiéramos seguirlo checando, porque hasta la fecha pues si no es exactamente autóctono, sí que sea los tiempos en que Minatitlan fue ... queremos que posiblemente estén dentro de los detalles que vienen a ver próximamente; el lunes está aquí la persona".

Sobre la modificación de la imagen, dijo: "posiblemente no tan solo eso; algunos detallitos que el señor quedó de venir esta semana y va a subsanar algunas cosas que están pendientes, y no creo que haya problemas, por cierto muy positiva que nos va a venir a checar los detalles que tengamos, en eso hemos quedado y no creo haya problemas".