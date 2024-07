Poder Judicial Federal blindó a Javier Duarte contra cualquier orden de aprehensión

El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, está protegido contra cualquier nueva orden de aprehensión tras obtener una suspensión provisional otorgada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en junio.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, Rodríguez Bucio detalló que los magistrados Michele Franco González, Juan Carlos Ramírez Benítez y José Manuel Torres Ángel resolvieron de manera unánime el recurso de queja 138/2024, proporcionando a Duarte la protección judicial necesaria.

Rodríguez Bucio explicó que la suspensión provisional impide que Duarte sea privado de su libertad, independientemente de que el delito por el cual se dictó la orden amerite o no prisión preventiva oficiosa.

"Se modifican los efectos de la suspensión provisional concedida contra la orden de aprehensión reclamada, para quedar en los términos siguientes: a. El quejoso no podrá ser privado de su libertad, con independencia de que el delito por el que se dictó la orden sea o no de los que ameritan prisión preventiva oficiosa; quedando sujeto al supuesto por el cual no procede la suspensión y a la exhibición de la garantía, fijadas en el auto impugnado", expuso en la información.

El Tribunal determinó que Duarte no podrá ser detenido, incluso si comparece ante el juez de control en una audiencia inicial y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, a petición del Ministerio Público.

"Toda vez que dicha medida no será ejecutable durante la vigencia de la suspensión concedida. 2. Se prescinde de la medida de aseguramiento consistente en comparecer ante la autoridad judicial responsable y su apercibimiento; sin perjuicio de que la autoridad judicial lo presente ante su potestad", falló el Tribunal.

PROTEGEN A DUARTE

Rodríguez Bucio recordó que Javier Duarte fue detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Actualmente, enfrenta un proceso por desaparición forzada.

El 24 de junio se le concedió la suspensión provisional referida para evitar ser detenido por cualquier otra orden de aprehensión en su contra, independientemente del delito.

"Esta suspensión provisional le protege también de no ser detenido aun cuando tenga que comparecer ante un juez de control y aunque se le imponga, en audiencia, la prisión preventiva justificada u oficiosa. El amparo promovido por Javier 'N' es contra cualquier orden de aprehensión que pueda ser emitida por cinco juzgados del Estado de Veracruz y ejecutada por diversas autoridades ministeriales tanto federales como locales en la Ciudad de México", añadió Rodríguez Bucio.