Alistan "Plan de Reforestación" en el municipio de Ixtaczoquitlán

El ayuntamiento de Ixtaczoquitlán tiene planeado plantar 2,000 árboles en áreas extensas como campos deportivos, iglesias, escuelas y parques como parte de su "Plan de Reforestación".

El director de Servicios Municipales, José Luis Cortés Gutiérrez, informó que "Estamos trabajando actualmente con un Plan de Reforestación que comprende dar inicio estos días, el cual consta de plantar 2000 árboles. Serán de dos variedades, en su mayoría de laurel de la India y ficus, esos árboles van a ser plantados en áreas donde haya un buen espacio para que el árbol se desarrolle, será en Campos Deportivos, en Iglesias, en Escuelas, en Parques, donde haya un espacio amplio porque esos árboles son de un porte alto llegan a alcanzar 20-30 metros por eso no podemos sembrarlos en áreas reducidas, como banquetas".

Cortés Gutiérrez resaltó la importancia de la reforestación ante el acelerado cambio climático que afecta el ecosistema.

Destacó que "Éstos árboles son para sombra, y como el cambio climático nos ha dado con todo, necesitamos unos árboles que no les agarre tanta plaga de calor, que no les demos tanto mantenimiento en cuanto a riegos en tiempo de sequía, estos árboles están garantizados que no vamos a tener mortandad de estos árboles, que tengamos por lo menos el 95 por ciento de sobrevivencia".

El ayuntamiento, bajo la dirección del presidente municipal Augusto Nahúm Álvarez Pellico, se coordinará con la comunidad para garantizar el éxito del plan de reforestación.

Cortés Gutiérrez mencionó que "Con toda persona que tengamos que coordinarnos, no va a ser un trabajo sólo del Ayuntamiento, va a ser un trabajo coordinado con la comunidad, porque también debe de haber un compromiso de parte de la comunidad que los arbolitos se cuiden, que se observen, que se vigilen, sobre todo porque hemos plantado ya algunos árboles aquí en cabecera y sinceramente no hemos tenido mucho éxito, pero bueno no vamos a meternos en dificultades vamos a ponernos a trabajar conjuntamente con la ciudadanía".

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la plantación de los 2,000 árboles, los cuales contribuirán al medio ambiente. Cortés Gutiérrez calcula que podrán sembrarse un promedio de 100 árboles diarios en esta reforestación intensiva. Además, el Departamento de Ecología realiza siembras diarias de plantas ornamentales y de jardinería para embellecer las áreas verdes del municipio.

La Dirección de Servicios Municipales invita a la ciudadanía a colaborar en este esfuerzo, destacando que "es como un deber que tenemos todos los ciudadanos de poder contribuir con el Medio Ambiente, este para un mejor futuro para nuestros hijos, nuestros familiares y nos da mucho gusto a nosotros poder iniciar ya con 2000 árboles".