Pierde la vida regidora del Ayuntamiento de Zongolica

Debido a la meningitis que la afectó desde hace poco más de dos semanas, la regidora cuarta del Ayuntamiento de Zongolica, Sandra Panzo Sánchez, falleció este lunes a los 35 años.

De acuerdo con sus allegados, la edil comenzó a sentirse mal durante un evento en Temaxcalapa, al cual acudió acompañando a la presidenta del DIF municipal, ya que refirió que sentía un dolor punzante de cabeza.

Sin embargo, ya por la noche no aguantaba el dolor, por lo que sus familiares la trasladaron a un hospital particular de Orizaba, en donde le colocaron una válvula porque no estaba drenando líquido.

Difícil situación

Debido a que los médicos de ese nosocomio particular ya no le daban esperanzas de vida, su familia la trasladó al Hospital del ISSSTE en Veracruz, en donde permaneció desde el 14 de junio.

El pasado viernes presentó mejoría, movía los dedos de las manos y la extubaron, pero al poco tiempo su salud se volvió a complicar y este lunes perdió la batalla.

A la regidora le sobreviven su esposo y su hija, quienes junto con su familia y amigos esperan que llegue su cuerpo desde Veracruz para velarla.

Se espera que la edil, oriunda de la comunidad de Ayojapa y quien tenía a su cargo las comisiones de Limpia Pública, Igualdad de Género, Asentamientos Humanos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra, sea sustituida por su suplente, Bertha Choncoa Méndez.

Debido a su deceso, el alcalde Benito Aguas Atlahua expresó sus condolencias a la familia.