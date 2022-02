Esa cantidad, explicó, se puede dividir en cuatro productos: concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y crioprecipitado, lo que permite salvar hasta tres vidas.

La doctora indicó que la única fuente de sangre que hay son los seres humanos y nada puede sustituirla, de ahí la importancia de fomentar entre la población la donación altruista.

Noticia Relacionada MARSS atiende hasta 280 personas al día

Los requisitos para donar sangre son: presentarse en el Banco de Sangre a las 7 horas, ir con ayuno mínimo de 8 horas, tener entre 18 y 64 años, identificación oficial, peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1.50 metros.

"Asimismo, sin haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas antes de la cita, no haber padecido hepatitis, sin infecciones como gripe, herpes o diarrea; en caso de tener tatuajes, que tengan más de un año de realizados; no estar ingiriendo medicamentos para próstata, aspirinas o antibióticos; mujeres no estar embarazadas y no haber sido trasfundido el donador o su pareja en los últimos 12 meses; en el caso de pacientes diabéticos e hipertensos, estar bajo estricto control", detalló.