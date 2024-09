Piden sanciones por envenenamiento masivo de perros en Naolinco

El envenenamiento masivo de perros en el municipio de Naolinco, Veracruz los animalistas se pronunciaron para que las autoridades implementen protocolos mayormente estrictos para la protección de estos animales.

La presidente de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales de Veracruz, Lourdes Jiménez Mora, se debe evitar la violencia, ya que quienes dañan a los animales pueden ser violentos con humanos.

"Definitivamente no hay mucho que opinar cuando lo que estamos viendo es que como humanos no somos capaces de respetar a los demás seres. Es importantísimo que las autoridades empiecen a tener protocolos mucho más fuertes para que la gente entienda que los animales no están ahí para nosotros y que podemos hacer con ellos lo que quieran y que si nos estorban podemos matar".