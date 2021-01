Piden que restricciones en Tuxpan sean parejas con comercio

El sector comercial establecido en Tuxpan está demandando al gobierno local que las restricciones sean parejas, ya que mientras los que están debidamente constituidos han tenido que acoplarse a las nuevas indicaciones para operar, el sector informal opera sin regulación.

Francisco Villanueva Méndez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR) envío una petición por escrito a las autoridades de esta ciudad, para que dicha medida sea aplicada de forma pareja, sin distinciones.

Y es que, todo lo que resta de este mes, derivado de la contingencia sanitaria y del retorno a semáforo Naranja del municipio, todas las actividades con giros como lo son el de Restaurantes, Restaurante-Bar, Depósitos, Bares, Cantinas, Cervecerías, Discotecas, Centros Nocturnos, Videobares, Karaokes y/o similares., deberán apegarse a la modalidad de "restaurante".

Ello, también incluye la venta de alimentos dentro de los establecimientos con un aforo de personas reducido al 50 por ciento de su ocupación ,así como el acatamiento de manera obligatoria al horario límite de cierre correspondiente a las 23:00 horas.

No obstante, dichas restricciones no se aplican al comercio informal como lo son algunas taquerías y vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad, que no se apegan a ninguna recomendación ni medida sanitaria, para evitar posibles contagios.

Aunado a ello, invaden el libre tránsito en calles, vías, banquetas, plazas, parques o áreas públicas, evitando también con ello la sana distancia. Por lo tanto está competencia desleal que está siendo solapada por las autoridades en estos momentos de pandemia, representa una afectación considerable al comercio establecido.