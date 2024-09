Piden moderación en consumo de alimentos y bebidas en fiestas patrias

En este periodo de fiestas patrias incrementa la demanda de varios platillos con grasa e irritantes y es necesario moderarse en el consumo para evitar riesgos para la salud, advirtieron especialistas.

María de los Ángeles Bonilla Moreno, nutrióloga de la jurisdicción sanitaria número 3, destacó que el riesgo de complicaciones por ingesta en exceso de grasa e irritantes es mayor para quienes ya tienen algún padecimiento gastrointestinal.

"Si llegamos a caer en los excesos y sobre todo es la combinación porque no solo es grasa, en esta fecha también hay muchos irritantes, hay población que le gusta mucho el picante, no está contraindicado siempre y cuando no hay un padecimiento que lo impida", comentó.

Los médicos destacan que sobrepasarse en la ingesta de platillos y de bebidas podrían provocar desde indigestión hasta problemas más complicados que podrían llevar a la hospitalización.

Jaime Heriberto Méndez Cruz, Jefe la jurisdicción sanitaria número 3, indicó que se han estado realizando revisiones desde el área de riesgos sanitarios en lugares dedicados a la venta de comida para verificar que se respeten la normatividad de higiene.

"La verdad si hay visitas al hospital o a los centros de salud por problemas gastrointestinales, siempre derivados a lo mejor de algunas otras complicaciones pero también por la alimentación", resaltó en relación a los excesos en estos festejos.

Recomendaron a la población que acude a algún establecimiento revisar que sea un lugar limpio y el platillo lo más saludable posible.