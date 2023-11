Piden destituir a directora en secundaria de Nogales; acusan irregularidades

Padres de familia de la escuela secundaria Francisco Javier Clavijero, de Nogales, demandaron la inmediata destitución de la directora Mariana Luna Luna, ya que ha sido incapaz de dar solución a las diversas problemáticas e irregularidades que hay en la institución.

Explicaron que faltan alrededor de 10 maestros para cubrir más de 200 horas, por lo que los niños no tienen clases cuatro horas al día y esos faltantes son desde hace cinco años; también hay casos de bullying entre alumnos y de un profesor hacia un estudiante, además de que desde hace dos meses no hay clases, entre otras cosas.

Con el fin de tratar esas problemáticas, este viernes se llevó a cabo una asamblea de padres en el plantel, en donde los representantes de la sociedad de padres de familia de la escuela y las representantes del Comité del programa La Escuela es Nuestra, explicaron cuál es la situación.

La presidenta de la sociedad de padres, Breda Renata Romero Chacón, explicó que actualmente hay mucha inconformidad porque desde el 19 de septiembre en que se iniciaron dos obras con recursos federales del programa La Escuela es Nuestra y otra por parte de Espacios Educativos y la dirección determinó suspender clases.

Comentó que los padres esperaban que se dieran opciones de trabajo para que los menores no se atrasen, pero al ver que no había nada, preguntaron en la SEV por qué no se habían autorizado clases en línea y ni siquiera estaban enteradas las autoridades de que se habían suspendido estas.

Mencionó que el lunes convocaron a los estudiantes, pero no hay sanitarios, entonces, como en todo, ven que se hacen las cosas sin pensar.

Agregó que también se han enterado de por lo menos tres casos de bullying entre alumnos y uno de acoso escolar por parte de un profesor hacia un alumno pero la directora, aunque sabe, no ha puesto solución.

Por su parte, las integrantes del Comité de La Escuela es Nuestra, indicaron que han tenido que enfrentarse a la directora porque esta quería imponer a personal administrativo como parte del Comité a fin de manejar los recursos a su antojo, lo cual no se le permitió.

En la asamblea que se llevó a cabo este viernes, estuvo presente también Esteban Pablo Rodriguez Ortega, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Veracruz, quien destacó que el reglamento es muy claro y los directores sólo deben convocar a una asamblea general para hacer el cambio de las mesas directivas, pero el manejo de las cuotas está a cargo de la sociedad de padres.

Mencionó que es la segunda vez que acude al plantel y lamentablemente le ha tocado ver de primera mano el autoritarismo de la directora, por lo que el llamado al secretario de Educación, Víctor Vargas Barrientos, es para que tome cartas en el asunto antes de que se complique más la situación.