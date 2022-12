Piden a Congreso de Veracruz revisar tarifas de agua potable para los municipios

El diputado Fernando Arteaga Aponte exhortó al Congreso del Estado de Veracruz revisar las tarifas de agua potable que se tienen en los municipios, esto con el fin de proporcionar un precio adecuado para las familias veracruzanas.

Señaló que es necesario que este análisis se haga para los 212 municipios donde hay operadoras municipales o la Comisión Estatal de Aguas de Veracruz (CAEV).

Arteaga Aponte indicó que en la actualidad son los ayuntamientos o el mismo CAEV quien tiene el control de las tarifas, lo que ayudó a que se incrementaran los precios de manera excesiva afectando la economía de los veracruzanos.

Por lo tanto, presentó una reforma, la cual estaría obligando a los concesionarios, operadores de agua y a la CAEV a que presenten un informe ante el Congreso de Veracruz donde vengan detalladas las cuotas y tarifas, misma que se prevé que sea analizada, dictaminada y aprobada por los diputados.

Indicó que es necesario que se coloquen medidores, mismos que deberá pagar el prestador de servicio y no la ciudadanía, ya que si no se cuenta con un medidor donde se pueda corroborar el precio del agua potable que consumen las familias, es imposible que haya cuotas seguras que no afecten la economía de los mexicanos.

