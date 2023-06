Pide diputado a municipios dejar de depender del Yurivia

En opinión del diputado federal, Esteban Bautista Hernández; Coatzacoalcos y los demás municipios que se benefician del acueducto Yurivia, que se ubica dentro del territorio ejidal de Tatahuicapan; ya deben buscar otras fuentes de abastecimiento para evitar seguir siendo víctimas de los bloqueos que han estado ocurriendo, principalmente por los campesinos que reclaman apoyos para sus pueblos.

Entrevistado en Acayucan, donde dio a conocer también que los trabajos de asfaltado prometidos por el gobierno del Estado, de la carretera Acayucan- Soteapan, ya fueron licitados, que ya hay un ganador y que posiblemente el próximo mes estén arrancando; sostuvo que el problema del Yuribia no es nuevo, si no desde hace muchos años en una problemática que no ha sido atendido.

Siempre he dicho que autoridad que se cierra al clamor popular, es un peligro y las veces que se ha tocado ese tema, han sido diferentes actores sociales, han sido maestros, órganos ejidales, ayuntamientos, gentes inconformes que a veces encuentran cerradas las puertas y acuden a esas acciones, incluso nosotros mismos, en el 2010, en el 2013, ya tratamos ese problema con el gobierno del estado.

"A veces los políticos fácilmente utilizan un lenguaje de doble discurso, que dicen construye las obras, nosotros te vamos a financiar, pero cuando las cosas están hechas, te cierran las puertas ya nadie te oye, nadie pone atención al tema y es cuando la gente se manifiesta" comentó.

"El tema del Yurivia está fuera del convenio, el documento que se firmó ya cumplió su ciclo de vida, creo que son las autoridades las que deben buscar otras fuentes de abastecimiento, porque también la gente de la parte baja del Yuribia sufre con el agua" declaró a los medios de información en una improvisada conferencia de prensa en el palacio municipal de Acayucan, a donde acudió a participar en la presentación del libro "Las Buscadoras" de Noé Zavaleta.

"Coatzacoalcos debe buscar una fuente alterna, para que resuelva su problema. ¿Pero porque no la busca? porque el agua viene por gravedad y no le cuesta" afirmó.