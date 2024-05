Persisten los asaltos en carreteras de Veracruz, deploran Amotac y Canacar

A pesar de la rotación de los Jefes de Estación de los destacamentos de la Guardia Nacional, así como del nuevo comisionado a nivel Estado de la misma corporación encargada de la vigilancia de las diferentes autopistas y carreteras en la entidad veracruzana, los robos y asaltos en la región de las Altas Montañas continúan dándose a toda hora y con toda impunidad, así lo confirmó la Amotac y la Canacar en la zona Córdoba- Orizaba.

"Estamos muy preocupados, porque a quién le compete el resguardar a la ciudadanía es la Guardia Nacional y sinceramente no vemos a la Guardia Nacional. Yo antier estuve con el nuevo Coordinador de la Guardia Nacional a nivel Estado y ya cambiaron todos los jefes de Estación de todo el Estado de la Guardia Nacional, se fueron los primeros y los segundos, y no estamos de acuerdo que siga pasando este tipo de problemas aquí en la zona", afirmó el Delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), Valentín Romero Trujillo.

Lamentó que en esta región, pero principalmente sobre la Autopista 150D en su tramo carretero de Orizaba a Córdoba, continúan presentándose estos asaltos múltiples sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. "No es que parezca que no hacen nada, no hacen absolutamente nada".

Por su parte, el representante de la Canacar en la región centro, José Carlos Giliber Peña, afirmó que la inseguridad está y sigue latente, tan es así que sufren el robo de uno a dos tractocamiones de manera diaria.

"Yo creo que le corresponde al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal trabajar en conjunto para garantizar la seguridad, porque seguimos igual, sufrimos uno o dos robos diarios, en las mismas zonas difíciles, Esperanza y Tinajas".

Asimismo confirmó que las pólizas de seguros andan por los cielos, estas se han incrementado hasta en un 30 por ciento en lo que va de este 2024.

"Las pólizas por los cielos, han subido más del 30 por ciento en lo que va del año pasado a hoy. Entonces es algo preocupante, por que eso nos repercute a todos, porque sube; el insumo sub,e la demanda y nosotros tenemos que cobrar y eso es una inflación también".

Por último afirmó que las condiciones de las carreteras son pésimas, aunado a las obras lentas que se realizan, como la demolición de la antes Plaza de cobro 045 de Fortín y el Puente El Metlác o Mariano García Sela.

"Las condiciones de las carreteras son pésimas, seguimos con el tema del Puente (Metlác), ya se nos vino otro trancazo con el Puente de Jalapilla que la realidad de las cosas nadie, nadie hace nada, perdón pero les vale gorro y los únicos afectados es la ciudadanía eso, está mal para mí, está mal para todos, porque en lugar de que nos ayuden a minimizar el tiempo de tránsito en horas pico, no ayudan".