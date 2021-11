Quienes en estos momentos están cotizando no han entendido el riesgo grave que representa el que no se regrese al modelo solidario y que además reciban sus pensiones en Unidad de Medida de Actualización, pues no lograrán un ingreso que les permita sobrevivir, advirtió el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados, Jesús Arenzano Mendoza.