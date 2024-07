Reserva animal Paseo del Río Orizaba, gran atractivo turístico para estas vacaciones: UMA

Con la llegada del período vacacional de verano, se espera un significativo incremento en el número de turistas al "Paseo del río Orizaba" en donde se encuentran habitando en óptimas condiciones diversas especies como: monos arañas, leones, jaguares, osos, aves, cocodrilos y muchos más.

La coordinadora de la Unidad de Manejo Ambiental Citlaltépetl, Mayra de la Vega Aduna, aseguró que esta reserva animal también se ha convertido en un gran atractivo turístico totalmente gratuito para los visitantes y turistas.

Explicó que si bien es cierto todo el Paseo del Río cobra una gran relevancia por la diversidad de especies que existen, algunas son de mayor preferencia para las familias que acuden a observar a estos animales.

"Yo creo que a la gente le gusta más los monos yo siempre he visto muy lleno el mono araña, he visto mucha gente con leoncitos cuando eran chiquitos ahorita ya están grandotes, pero la gente cómo les gusta ir atrás del palacio creo que también una de las jaulas que más llama la atención son los jaguares para nosotros muy representativo".

De la Vega Aduna insistió que está Unidad de Manejo Ambiental que inició el presidente municipal Juan Manuel Diez Francos se ha ocupado por dar una vida digna y prueba de ello es que para la temporada de lluvias tienen un techo para resguardarse.

"Todos nuestros exhibidores tienen techos tienen áreas techadas para que los animales se puedan proteger todos los animalitos, tienen su casita ya sea cueva, casita pero todas todas las jaulas tienen protección para el animal".

Destacó que en breve la autoridad municipal dará a conocer más detalles sobre nuevas jaulas en Casa Vegas, "próximamente vamos a estrenar unas jaulas ahí en Casa Vegas con unos ejemplares ya el alcalde dará la nota pero si se está trabajando en esas jaulas ahorita muy bonitas, las jaulas grandes, de grandes extensiones que creo honestamente que pocos zoológicos pueden decir que tienen un animal en esas condiciones".

Por último, informó que, a pesar de que se ha registrado lluvias en la zona esto no ha generado afectación alguna a los animales incluso hace algunos años cuando se desbordó el río Orizaba todo se trató de chismes y si bien llega a haber bajas son por vejez, enfermedad o incluso porque no dejan de ser animales con sus instintos., "La vida no es eterna hay bajas incluso por enfermedad por vejez porque los animales se atacan y no es culpa del doctor ni de nadie, simplemente así es la madre naturaleza".