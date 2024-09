Paseo de los Ahuehuetes en Mendoza se inaugurará este mes: PMA

El Procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, informó que durante la última semana de este mes de septiembre se estará llevando a cabo la inauguración formal del Paseo de los Ahuehuetes.

Así mismo confirmó que, los 20 millones de pesos que se tenían considerados para la rehabilitación en la zona conocida del Rincón de las Doncellas y que forman parte del mismo Paseo, se destinarán a otras acciones que ejerce la dependencia toda vez que ya no existe el tiempo para seguir con las negociaciones con los ex obreros de CIVSA.

"Nosotros ya estamos en la parte final, ya terminamos la parte de limpieza, de poda, estamos en el mantenimiento, ya vamos a empezar a liberar algunas especies endémicas de acá tenemos de rescate de fauna ahora en los incendios forestales un listado que lo vamos a dar a conocer pero se va a liberar en próximos días".

Subrayó que, aunque van a llegar al Rincón de las Doncellas, ya no se podrán realizar las acciones que se tenían planeadas en el proyecto inicial del paseo de los Ahuehuetes debido a la negativa por parte del sindicato de CIVSA para poder llevar a cabo algunos beneficios que serían de embellecimiento y detonante para el turismo de la región.

"Ya reubiqué el dinero, ya no tenemos tiempo la verdad es que hemos batallado muchísimo con el sindicato de la Compañía Industrial Veracruzana, por ejemplo en estos festejos a pesar de que llega gente de República Dominicana viene gente de varias partes del país no quisieron prestarlo para que jugaran los deportistas piensan que con eso me perjudican por las diferencias que pueda haber políticas de pensamiento pero la verdad es que nosotros no somos los perjudicados, los perjudicados son la sociedad los ciudadanos ellos no van a gozar de un paseo ecoturístico como lo teníamos planeado".

Recordó que la idea es que terminara o iniciara cómo se quisiera ver de uno de los nacimientos de agua más importante como es Rincón de las Doncellas, en donde se planeaba un lugar de partida sin embargo al ser los dueños y tener las escrituras si no lo quieren compartir con la gente no se va a poder hacer la inversión que era por el orden de más 20 millones de pesos.

"Yo ya no estoy dispuesto a tener un problema administrativo al rato, tenemos que ejecutar los recursos, ya nos quedan tres meses y si no los ejecuto al rato hay una responsabilidad sobre mí por no haber ejecutado recursos que ya estaban disponibles para obra ambiental en este caso la Secretaría de Finanzas ya me boletinó que ya hay que empezar a cerrar la administración y no puedo dejar abierto ese tema".

Enfatizó que en el Paseo de los Ahuahuetes ya se cuenta con la señalética para impedir el paso de vehículos de automotor para evitar que pueda haber filtraciones que contaminen el medio ambiente.

"El aceite a veces la gente no lo dimensiona pero la idea que tenemos nosotros es que de manera natural se filtre el agua y los Ahuehuetes que es de lo que viven en la ribera se nutran sin que impida que se filtre el agua. Los materiales que se utilizan son filtrables, cuando tú pones una gota de aceite dentro de ese paseo lo que se va a hacer es que se va a filtrar el aceite y vamos a seguir dañando el ecosistema".

Así mismo, hizo un llamado a la población para que lo conozca pero también tengan conciencia del cuidado que se debe de tener del mismo, por lo que también habrá de dialogar con los alcaldes para el cuidado del uso del plástico dado que se ha logrado su limpieza y se busca evitar la incidencia del ser humano para que vuelva a contaminar tomando en consideración que no solamente deteriora la zona sino también esto llega hasta el mar al formar parte de una cuenca que llegan hasta el Río Papaloapan.

"Vamos a trabajar fuerte ahorita en una etapa de concientización yo voy a pedir el apoyo de los municipios pero también de las universidades los tecnológicos para que hagamos toda una campaña de difusión con la sociedad para que entendamos esto porque no lo dimensionamos no nos damos cuenta de lo que le hacemos al medio ambiente".