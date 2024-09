Paro contra Reforma judicial mantiene en parálisis a juzgados de Poza Rica

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Poza Rica mantienen a protesta en contra a la reforma aprobada por la cámara de diputados.

Al respecto la Jueza de distrito, Natividad Regina Martínez Ramírez explicó que en más de dos semanas de protesta solamente han atendido casos urgentes

.

"Se están resolviendo casos que son de manera urgente como cuestiones de libertad, cuestiones de salud, esos le seguimos dando trámite y ...los asuntos que no entran dentro de esos temas esos no se están tramitando sin embargo es una consecuencia del paro de labores", indicó.

Los empleados del poder judicial en esta ciudad destacan que no se han presentado situaciones de violencia durante esta movilización a diferencia de otras partes del país.

"Aquí no ha habido ninguna violencia, alguna persona pasa preguntando, otras personas pasan apoyando, otras perdonas que pues no comparten los invitamos a que pasen a que escuchen a explicarles nosotros no confrontamos absolutamente a nadie" comentó Bruno, uno de los trabajadores en paro de labores.

Agregaron que son más de cincuenta trabajadores en Poza Rica de los juzgados décimo primero y décimo tercero que se mantienen en contra de la reforma judicial.