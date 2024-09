Magistrado agredido en protesta critica cerrazón de diputados de Veracruz

El magistrado federal José Manuel de Alba, agredido presuntamente por personal de seguridad del Congreso de Veracruz durante una manifestación en las afueras del recinto, cuestionó la falta de disposición de los diputados para dialogar con quienes rechazan la reforma judicial.

A través de un video difundido en sus redes sociales, de Alba desmintió que los manifestantes hubieran arrojado piedras, como se alegó para impedirles el acceso al Palacio Legislativo.

El incidente ocurrió durante la movilización del miércoles, en la cual el magistrado resultó con un golpe en el rostro. En el video, expresó su malestar físico, pero señaló que lo que más le duele es "que México pierda sus instituciones".

De Alba, de 68 años, se jubiló el 16 de agosto tras su servicio en el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil de Xalapa, y se ha posicionado como uno de los principales opositores a la reforma judicial en el estado.

Durante la protesta, destacó que solo la diputada Maribel Ramírez Topete los atendió, gestionando su ingreso al Congreso, pero sin éxito.

"La única legisladora que sí nos atendió fue la diputada Maribel Ramírez Topete (...) gestionó nuestra entrada al Congreso, pero todo fue en vano, hay mucha cerrazón", afirmó el magistrado.

De Alba sostuvo que los manifestantes buscaban dialogar con los legisladores, pero percibió que estos temen interactuar con quienes, en teoría, representan.

"Hay mucha cerrazón y me extraña que dicen que le tenemos miedo al voto popular y que le tenemos miedo a la gente, y hoy me extraña que los diputados estén encerrados y que le tengan miedo a la gente. Nosotros somos gente decente con estudios y preparados, queríamos hablar de derecho y argumentos jurídicos, no traíamos más que eso", expresó.