Padres de familia protestan en Misantla; reclaman falta de maestro e intendentes en jardín de niños

Los padres de familia tomaron las instalaciones del Jardín de Niños "Zamna" en Misantla





La desesperación y el hartazgo llevaron este martes a un grupo de padres y madres de familia a tomar las instalaciones del Jardín de Niños Zamna, ubicado en la colonia La Espaldilla de Misantla, la razón de la protesta es la falta de personal docente y de limpieza, una problemática que, aseguran, ha persistido durante más de dos años sin recibir una solución efectiva por parte de las autoridades educativas.

Esther Hernández Bello, miembro del comité de la asociación de padres de familia, tomó la voz en nombre del colectivo, describiendo una situación que ya resulta insostenible para los padres, sobre todo para aquellos con hijos en tercer grado, "no es la primera vez que protestamos por esto, el año pasado pasó lo mismo, y los padres estamos cansados de que nuestras quejas no sean atendidas, no es justo que los niños sigan sufriendo por la falta de maestros", declaró Hernández Bello durante la manifestación.

El problema se agrava debido a que, según Hernández Bello, la maestra asignada como directora del plantel se ha visto obligada a asumir también las funciones de docente, cubriendo los grupos de segundo y tercero, una carga que dificulta la correcta educación de los menores, "la directora está haciendo todo lo que puede, pero esto no es suficiente, no puede con todo, y nuestros hijos son los que se ven perjudicados", añadió.

Aunque las autoridades educativas, incluida la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), han prometido en varias ocasiones enviar a un maestro que cubra el interinato, esta promesa sigue sin cumplirse, "nos dicen que tengamos paciencia, que ya metieron los papeles, pero la realidad es que la maestra no ha llegado, de nada sirve que los papeles estén en trámite si no mandan su orden de presentación", explicó Hernández Bello.

El temor de los padres es que este ciclo de promesas incumplidas se repita, tal como ha ocurrido en años anteriores, "nos dicen que esperemos, pero se acercan las vacaciones de diciembre y luego de Semana Santa, y seguimos en la misma situación, no queremos que esto se prolongue más", declaró una madre, quien aseguró que algunos padres ya están considerando cambiar a sus hijos de escuela si no se soluciona pronto el problema.

A la falta de personal docente se suma el recorte del personal de limpieza, lo que ha generado aún más descontento entre los padres, "además de no tener maestro, ahora también nos dejaron sin intendente, somos los propios padres los que tenemos que venir a limpiar la escuela", expresó indignada Hernández Bello.

Según explican los padres, la persona encargada de la intendencia solicitó su cambio a otro lugar, situación que se dio hace más de dos años, pero las autoridades no han enviado a nadie para cubrir el puesto, "nos recortan el personal y nosotros somos los que terminamos pagando las consecuencias, no es justo que aparte de preocuparnos por la educación de nuestros hijos, ahora también tengamos que asumir la limpieza de la escuela", dijo otra madre presente en la protesta.

El Jardín de Niños "Zamna" recibe a niños de diversas colonias y comunidades cercanas, como la Colonia Cardenista y la Ranchería Espaldilla, lo que hace que la situación sea aún más crítica, "yo vengo desde media hora de aquí, y no debería tener que estar preocupada por estas cosas, si la situación no cambia, varios padres ya han decidido cambiar a sus hijos de escuela, y tienen razón, no es justo que sigamos esperando", señaló una de las madres, quien también destacó que muchos niños que viven cerca del plantel ya han sido retirados por sus padres ante la incertidumbre.

En total, el jardín de niños debería contar con dos maestras de base y un personal de apoyo para la intendencia, sin embargo, la maestra que estaba a cargo solicitó un permiso sin goce de sueldo, lo que dejó a los niños sin una educadora, "lo entendemos, la maestra tenía sus motivos, pero lo que no podemos aceptar es que no envíen a alguien que cubra su puesto de manera constante, necesitamos a una maestra que esté todo el ciclo escolar, no queremos más interinos que vengan por unas semanas y luego se vayan", añadió Esther Hernández Bello.

Los padres insisten en que no desean tomar medidas más drásticas, como seguir con la toma indefinida del plantel, ya que son conscientes del impacto que esto puede tener en la educación de sus hijos, sin embargo, aseguran que están dispuestos a continuar con las protestas si no se resuelve el problema en los próximos días.

Las instalaciones seguirán bajo el control de los padres hasta que las autoridades ofrezcan una solución definitiva. Mientras tanto, los niños siguen esperando recibir una educación digna, tal como lo establece su derecho constitucional.