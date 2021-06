Padre de recién nacido denuncia negligencia en ISSSTE; bebé, en riesgo de morir

El catedrático informó que su esposa Rosalía Sánchez Savaleta, de 46 años y con un embarazo gemelar, dio a luz a los siete meses de gestación, al detectarle preeclampsia, naciendo con ello un niño de 800 gramos y una niña de 400 gramos.

Informó que debido a su inmadurez y a la no formación de algunos órganos la niña falleció, mientras que el niño se mantiene en total observación en el interior de un Hospital particular de la Pluviosilla, pues necesita de cuidados intensivos para poder sobrevivir.

"Hoy nos dice el Subdirector del Hospital (ISSSTE) que tienen que trasladarlo, cuando, desafortunadamente, mi hijo no está en condiciones. Sin embargo el subdirector no menciona que es un riesgo. A mi hijo lo están tratando como un animalito y realmente yo siento que así no son las cosas. Yo quiero que el gobierno tome cartas en el asunto, incluso el propio Hospital Covadonga no lo quiere dar de alta porque no hay condiciones, es un niño prematuro de 7 meses. Con un grado de preeclampsia, mi esposa tuvo un embarazo gemelar y, desafortunadamente, falleció mi niña".

El catedrático aseguró que actualmente su niño se encuentra bien y estable, pero embargo existe un riego muy grande de que fallezca durante el traslado que pretenden hacer.

"Existe riesgo que, en el traslado, pueda fallecer, los doctores se aferran a hacer un cambio radical, yo quiero que tomen cartas en el asunto porque no puede quedar así la violencia obstétrica".

Finalmente, responsabilizó al director del ISSSTE Rogelio Guerrero Bustamante, así como al subdirector Ricardo Monterrosas de lo que le pueda sucederle al recién nacido, ya que, presumiblemente, se han aferrado en trasladarlo a Veracruz o Puebla, aún y cuando su estado de salud es bastante crítico.

