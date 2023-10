En Orizaba, simpatizantes promueven a Sergio Gutiérrez Luna

Con el fin de promocionar al minatitleco Sergio Gutiérrez Luna como la mejor opción para votar en la encuesta para designar al coordinador estatal de los comités en defensa de la 4T, simpatizantes del diputado federal estuvieron en el parque Apolinar Castillo de Orizaba.

Ahí, hicieron hincapié en una serie de problemáticas regionales de las que hasta ahora las autoridades emanadas de ese partido han hecho caso omiso para atender y/o apoyar a los afectados.

Problemas como el de los cafetaleros, que reciben un pírrico pago por su grano y el cual se revende después a mayor costo; las cuotas de inscripción que cobran todas las escuelas y que son excesivas, así como la problemática con los extrabajadores de las textileras fueron algunos de los mencionados.

"Le vamos a pedir que como gobernador ayude a los cafetaleros, a los cañeros, a los comerciantes que vienen a vender sus productos a la ciudad, tenemos que apoyarlos para que no los encierren y les quiten sus productos y mercancías", expusieron.

Gutiérrez Luna, un hombre dispuesto a ayudar

Sus simpatizantes señalaron que el diputado veracruzano ya ha hecho algunos compromisos, como apoyar a las madres solteras y disminuir el pago de la luz, pero también para que haya mayor seguridad y dignificar a los policías y "que ya no roben a los ciudadanos".

Destacaron que en la zona hay problemáticas añejas, como la de los extrabajadores de la fábrica San Lorenzo, de Nogales, quienes tienen décadas sin ser liquidados.

"Tenemos que exigirle al nuevo gobierno que nos apoye. Tenemos que luchar por el apoyo a los cañeros, a los cafetaleros, a los estudiantes para que las inscripciones que pagan no sean tan caras, porque pasan de los mil pesos y si no las pagan la escuela no los inscribe.

"Lo más grave es que ese dinero no aparece; ¿qué se le hace?, no lo sabemos", apuntaron.

Resaltaron que Sergio Gutiérrez está dispuesto a luchar por la gente, por eso en la encuesta se le debe apoyar.