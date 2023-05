Orizaba, con muchos recursos pero poco apoyo a los más vulnerables

A pesar de que Orizaba es Pueblo Mágico y entra mucho dinero a las arcas municipales por turismo, baños, parquímetros y otros atractivos, aún existe pobreza extrema en una gran parte de la población.

Esto se ve reflejado en las calles, con personas buscando comida o dónde dormir, por lo que es necesario que el ayuntamiento los apoye con un comedor comunitario y dormitorios.

Por otro lado, el paseo del río Orizaba parece hotel y se encuentra en deplorables condiciones, informó el ciudadano y fundador de Morena en la zona, Ponciano Estrada Ledo.

"Dinero hay; ojalá puedan hacer comedores comunitarios, hay gente que está completamente olvidada, el ayuntamiento puede hacer también dormitorios. Recorran el río Orizaba, está hecho una porquería, es un foco de infección; asaltan, roban, violan y el alcalde no se preocupa. Se preocupa por el centro pero de los alrededores no".

Lamentó que turistas han sufrido atracos en el paseo del río; "no le dicen Orizaba Pueblo Mágico, ahora le dicen Orizaba Pueblo Trágico por todo lo que está pasando. Señor alcalde, el dinero no es la felicidad, hagan el bien al prójimo, hay que ayudar al desposeído".

Agregó que de nada sirven todos los ingresos si algunos sectores en la ciudad se encuentran completamente olvidados, mientras que el cabildo únicamente se dedica a negociar, "robar y llevarse todo lo que se encuentren enfrente".

"De qué sirve tantos ingresos si la gente humilde anda tirada en la calle; no hay Cabildo, todos van nada más a cobrar, a negociar, a ver qué se llevan, a ver qué se roban, a ver qué tranzan. Esa es la verdad y se lo digo de frente, no me voy a esconder.

"Ya van 10 años que nos están gobernando los empresarios, necesitamos un candidato que salga del pueblo, un auténtico morenista que luche y cambie todo esto.

"Orizaba maneja cerca de 800 millones anuales, aparte todo lo que ingresa la tesorería. Yo espero que hagan conciencia y que luchen por principios, que luchen por convicciones, por amor a la patria, por un país que sea beneficio para todos nosotros, hay mucha gente pobre".

Por último, afirmó que los actuales regidores por Morena en Orizaba, Atenea Merino Chicatto y Rafael Franco, no representan al pueblo y mucho menos al partido; "los regidores que están ahorita representando a Morena no son de Morena, fue una imposición de parte del candidato externo que salió de Morena en las pasadas elecciones también".