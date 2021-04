Orizaba: Gerardo Gallardo sería aspirante a diputación local de Podemos

Militantes del partido Podemos hicieron un llamado al dirigente estatal de este nuevo organismo político estatal, Francisco Garrido, para que en estas elecciones se vaya con nuevos perfiles y no con personas que aprovechan el periodo electoral para brincar de un partido a otro.

Indicaron que hasta ahora no se sabe quién será el abanderado de Podemos en el distrito local XX, por lo que debe ser una persona que tenga ganas de hacer un buen papel en la campaña, pero sobre todo que sea un ciudadano que no tenga afiliación partidista en otro instituto político, pues la gente no quiere "chapulines".

"En los próximos días, el partido Podemos hará oficial el registro de su candidato a la diputación local por Orizaba, por lo que se espera con entusiasmo para poder iniciar el trabajo con miras a buscar el apoyo de los ciudadanos", mencionaron.

Cabe mencionar que de manera extraoficial se ha mencionado el nombre de Gerardo Gallardo, aunque no se ha confirmado si será él el candidato.

Gerardo Gallardo ha sido dos veces presidente de la Federación Veracruzana de Migrantes en Chicago, Illinois, a través de la cual ha traído apoyos a grupos vulnerables de la entidad, así como promovido actividades culturales y deportivas, como el "Pasillo del Arte" y el "Planetario Móvil Observa y Aprende", con el cual se recorrieron más de 120 comunidades de municipios de la zona centro.