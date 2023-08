En Orizaba, denuncia acoso por parte de su arrendador; es médico del Hospital Civil

Una ciudadana de Orizaba, que rentó un par de cuartos para vivir hizo responsable a su arrendador, el radiólogo del Hospital Civil, Cristopher Juárez Barrera, por cualquier situación que le pueda pasar, pues ha sufrido intimidaciones y amenazas.

Patricia Villazcan Hernández explicó que, tras buscar una vivienda en renta, respondió a un anuncio y tras ver el par de cuartitos decidió mudarse.

Comentó que todo el trato lo hizo con Cristopher Juárez Barrera, quien le dijo que la casa era de su esposa; a él entregó lo correspondiente a un mes de depósito y uno de renta el 13 de mayo y se mudó con sus pertenencias el 15 de mayo.

Sin embargo, mencionó que el primero de junio Juárez Barrera le comenzó a mandar mensajes para cobrarle los tres mil 500 de renta, a lo que le recordó que ella llegó ahí el 15 de mayo, pero le respondió que la renta se cubría el primer día de cada mes y si se retrasaba aplicaría intereses moratorios.

Indicó que entonces le pidió que tomara lo del mes de depósito, pero el hombre se negó pues le dijo que ese dinero era para cubrir cualquier desperfecto cuando dejara de rentar.

Para el 15 de junio, fecha en que cumplía un mes en la casa, Juárez Barrera ya le estaba cobrando nueve mil pesos por la renta e intereses moratorios y entonces comenzó a hostigarla.

Le cortó el agua y la luz, pues cuando llegaba lo encontraba ahí y le decía ya con mala actitud que tenía que salirse de la vivienda, a lo que le decía que ella vive de hacer repostería y sin los servicios no puede trabajar para sostenerse.

"Yo llegaba y me sorprendía. ¿Cuándo va a depositar?, ¿Cuándo me va a pagar? Lo que voy a hacer es echarle pimienta en la entrada y la azotea para que se vaya, porque eso, me dijo, se les hace a las brujas para que se vayan", relató.

La afectada mencionó que a ese lugar ha llegado también una mujer que se llama Gabriela Ramírez y que le ha dicho que es abogada y se ha portado de modo grosero con ella.

Explicó que a eso se ha sumado el que han comenzado a desprestigiarla en redes sociales al no poder cubrir esos cobros abusivos que le han hecho y tampoco poderse mudar.

Por lo anterior, hizo responsable al arrendador de cualquier situación que le llegue a pasar, pues a pesar de que le ha pedido que no sea inhumano y le dé una prórroga para poder buscar un lugar para vivir, se lo ha negado.