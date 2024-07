Orizaba celebra Congreso 'Mujeres en Buen Plan' para empoderar y recaudar fondos para albergue

Con la participación de mujeres destacadas que trataron una variedad de temas de empoderamiento, desafíos y sororidad, así como algunos talleres, en Orizaba se llevó a cabo el Congreso Mujeres en Buen Plan.

Michelle Fragoso, síndica del ayuntamiento, recordó que esta actividad fue con causa, ya que su meta principal era recaudar recursos para iniciar la construcción de un albergue temporal para mujeres violentadas.

Agregó que a través de las conferencias y actividades que se ofrecieron se buscó que las mujeres que acudieron o las que presenciaron el evento de forma virtual salieran con otra mentalidad.

"Se ha normalizado la violencia y ésta no es sólo física, existen muchos tipos, desde bromas hirientes, los celos, de una humillación en público, que te ridiculicen hasta la violencia física, entonces lo que tenemos que descubrir nosotras es cuan valiosas somos cada una y a partir de ahí que no nos entre este sindrome del impostor que no nos permita ver que nosotros tenemos las mismas capacidades que cualquier otra mujer", apuntó.

Fragoso Martínez destacó que es importante valorarse cada quién para ver primero cómo se está tratando y de ahi ver cómo están dejando que las traten.

Cabe mencionar que la primera conferencista fue Kennedy Rojas, una creadora de contenido, quien reconoció que hay mujeres que de repente viven una situación complicada en sus vidas por violencia, y en esos casos deben escucharlas y animarlas a que salgan de ahí.

Consideró que nadie puede juzgar desde su propia mentalidad, pero se deben apoyar a estas mujeres para que superen esas problemáticas.