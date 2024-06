Nogales denunciará desvío de recursos en Manantial de Piedra Gacha

El Ayuntamiento de Nogales además de auditar a la actual administración del Manantial de Piedra Gacha que por 14 años ha estado a cargo de una sola persona (Alejandro Alvarado Flores) y que ha negado haber recibido apoyo del Gobierno Municipal, también estará realizando una denuncia por desvío de recursos, así lo confirmó el Presidente Municipal, Ernesto Torres Navarro.

"Al final el manantial Piedra Gacha se ha regido por los ciudadanos, no es de una sola persona que lleva 14 años ejerciendo se ha apoyado esa persona se le ha entregado el apoyo económico, recursos económicos, materiales, etcétera y es lo que dice que no, no hay, no existe entonces se va a hacer una auditoría y se va a denunciar y a las personas que han estado apoyando también".

Cabe recordar que, el pasado fin de semana se llevó a cabo la elección de la nueva directiva la cual queda encabezada por Gildardo Peña Gómez, el cual fungirá durante el período 2024-2026.

"Hay una directiva que fue elegida este fin de semana a convocatoria del Ayuntamiento en donde la eligen más de 300 personas, hay intereses obviamente generados, creados; el ayuntamiento no tiene ningún interés en decir o determinar quién queda o no. El ayuntamiento está para ayudar y como lo ha hecho, sin embargo el ex líder ha comentado que el ayuntamiento no ha apoyado a nada, si no hay apoyo entonces se tendrá que denunciar porque es un desvío de recursos lo que él está haciendo, él no reconocer el apoyo que ha dado el ayuntamiento pero es un tema legal y jurídico".

Es de señalar que, la nueva directiva del Manantial también la conforman: América Concepción Romero Vásquez, presidenta suplente, Juan Manuel Cruz Pérez, Secretario propietario, Shirley Edith González López, suplente, Pedro Simón Espinoza Ortega, Tesorero propietario y Yolanda Cruz Cid, suplente.

En otro orden de ideas, el alcalde nogalense señaló que ante la temporada de lluvias que se presenta se ha supervisado el funcionamiento de los trabajos en la represa del Infiernillo con buenos resultados gracias a la colaboración entre Camerino Z Mendoza, Huiloapan y Nogales.

"Si están trabajando los diques que hicieron les vuelvo a repetir los tres municipios pusieron de su parte Pemex también en una parte por ahí y si es importante se les ha pedido a Protección Civil de Xalapa que nos ayude porque las lluvias cada año son más atípicas y podemos prevenir cualquier situación de emergencia para los ciudadanos".

La autoridad municipal de Nogales destacó que la "palizada" registrada hace unos días no generó una afectación mayor aunque ya se esperaba algo así dado los últimos incendios que se presentaron en Nogales y la región de Las Altas Montañas.