No se ha castigado el maltrato animal en Veracruz

A pesar de que se cuenta con la Ley de Protección para los Animales en el estado de Veracruz y una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) siguen ausentes las sanciones en contra de los responsables que quemaron, mutilaron, o abusaron a perros y gatos, dijo la encargada del albergue Ada Azul, Azul Fernández Benson.

Explicó que las autoridades aplican la ley contra los violentadores de animales de manera tibia, y no se ve un castigo ejemplar.

TIBIA, APLICACIÓN DE LEY CONTRAMALTRATO A ANIMALES

"Tenemos una ley pero es muy tibia porque no se aplican las normas, aun encontrando a las personas que maltratan a los animales in fraganti no hay castigo que sirva de ejemplo que no se deben maltratar" expuso.

La encargada del albergue Ada Azul en esta ciudad, solicitó a los aspirantes a cargos de elección popular que hagan valer las leyes para castigar a los responsables del maltrato animal, y se lleven a cabo jornadas de concientización para prevenir, sancionar y erradicar la violencia desde los hogares.

"Pedimos que si existe una ley, existe una Fiscalía que se pueda presionar para que haya el derecho al bienestar animal, tenemos animales que fueron maltratados de manera terrible y no queremos que siga pasando", dijo.

La activista defensora de la vida animal, Azul Benzon Fernández enfatizó que el maltrato contra los animales es un reflejo de la violencia aprendida desde los hogares.

Los niños, niñas y adolescentes que ahora experimentan o sufren por primera vez la violencia en el seno familiar, a través de los años se convertirán en adultos y repetirán el patrón de maltrato hacia sus semejantes o con los animales, detalló.

"Desafotunadamente siempre hemos visto que el problema del maltrato animal viene acompañado del problema que sucede en los hogares, ya sea maltrato a la mujer, a los hijos".

Azul Fernández lamentó que la violencia hacia los animales no ha parado, y un ejemplo es que al albergue Ada Azul ubicado en la avenida Arco Sur llegan algunos perros y gatos con lesiones de quemaduras, cortados, o golpeados.

"Lamentablemente seguimos viendo situaciones que un animal termina golpeado, quemado, tenemos casos de abuso" dijo.

Azul Fernández y otras personas dedicadas a defender a los animales se reunieron con el precandidato a senador del partido Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para darle a conocer el sentir del maltrato animal.