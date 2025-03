No se descarta crear Concejo Municipal en Sayula: Tanya Carola Viveros Cházaro

La diputada local y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro, criticó que los regidores y los suplentes del Cabildo de Sayula de Alemán hayan renunciado por no estar de acuerdo en algo con la presidenta Lorena Sánchez Vargas.

En entrevista, no descartó que se vaya a conformar un Concejo Municipal, pero la actual alcaldesa formaría parte de este.

Opinó que la renuncia de todos los regidores parece un intento de "mover las cosas", pero ahora corresponde la Legislatura actuar en consecuencia.

Adelantó que este viernes platicarán con la presidenta municipal sobre la renuncia que presentaron los regidores y sus suplentes.

"Ahí tenemos una alcaldesa que fue electa de manera popular. Se pueden elegir otros regidores. Se nombra un concejo, pero pues la intención sería incluir a quien fue electa de manera popular", definió.

La legisladora de Morena calificó como "increíble" que los regidores y sus suplentes hayan presentado sus renuncias por no estar de acuerdo en algo con Sánchez Vargas y ahora dejen el cargo.

"A mí me parece que no, que cuando eres electo... la gente votó por la Alcaldesa, no votaron por los regidores", justificó.

Viveros Cházaro sostuvo que Lorena Sánchez Vargas está muy firme en su trabajo, pero reconoció que también se reunirán con algunos otros ediles.