Ya no quieren retenes en municipios del centro de Veracruz

A un día de que pobladores de la localidad Campo Grande, en Ixtaczoquitlán, retuvieran a tres policías por una presunta extorsión, enviarán a los ayuntamientos de Rafael Delgado y Tlilapan escritos para demandar que ahí ya no se instalen retenes policiacos.

"A la altura de Jalapilla, en Rafael Delgado, y del puente de Matzinga, en Tlilapan, se ponen retenes de la Policía Municipal y ya no son con el afán de revisión para los propietarios de motocicletas y automóviles

"Ya hemos tenido varias quejas por parte de muchos ciudadanos, más de Zongolica, que los paran y ya se volvió un pretexto porque ahora tienen que dejar 20, 50 pesos", indicó Román Vásquez González, representante del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ).

Vásquez González señaló que ya no se sabe qué es lo que sucede pues hay "un desorden en todos lados con la ley", desde Fiscalía, juzgados y ayuntamientos todos hacen "lo que se les pega la gana".

Mencionó que ya hay un descontento entre la población porque los retenes no son para cuidarlos sino para extorsionarlos, y si las autoridades no ponen orden no falta mucho para que algunos se organicen y los vayan a desalojar, o exijan a los alcaldes que pongan orden.

"De verdad es una molestia que ya se tenga que pasar como caseta de peaje para exigir, con prepotencia y de alguna forma comportándose como delincuentes", apuntó.

El dirigente de MILPAZ señaló que se harán oficios para la alcaldesa de Rafael Delgado, Alejandra Enríquez y al de Tlilapan, Jaime López Montalvo, para que metan a sus elementos en cintura y se eviten conflictos mayores.