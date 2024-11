No más bolsas de plástico en negocios de Veracruz, ordena Sedema

Las empresas y comercios tendrán que dejar de utilizar las bolsas de plástico para la entrega de productos, acción que deberá cumplirse en los siguientes dos años, esto con base en el reglamento de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos para el Estado de Veracruz.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Juan Carlos Contreras Bautista, dio a conocer que los negocios tendrán un periodo de dos años para poder transitar y puedan eliminar los plásticos de un solo uso.

"No estará permitido, por ejemplo en las tiendas que den bolsas gratis, si ellos lo adquieren no podemos prohibir que compren una bolsa, botella de PET. Los negocios no podrán dar bolsas, botellas de un solo uso para dar un servicio".