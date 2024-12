No habrá colusión: Claudia Sheinbaum sobre detención de 13 elementos de SSP Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se tolerará la colusión entre autoridades y la delincuencia, luego de que 13 policías estatales en Veracruz fueran detenidos por su presunta participación en casos de desaparición forzada.

Durante la "mañanera del pueblo", Sheinbaum destacó que estas acciones forman parte del cumplimiento de la ley y descartó que se trate de una "limpieza".

"No se puede hablar de limpieza. La verdad que no es lo mismo, no me parece que sea la palabra correcta porque puede tener connotaciones de discriminación, de otro tipo. Aquí es el cumplimiento de la ley. Ahí donde se encuentra que hay colusión entre la autoridad y el crimen, se tiene que actuar", señaló la mandataria.

Sheinbaum rechazó que estas detenciones respondan a consignas y subrayó que las investigaciones buscan reducir los índices de violencia en el país.

"No es un asunto de que ahora es consigna de que se va a ir sino sencillamente parte de las investigaciones que se hacen para disminuir la violencia en los distintos lugares o territorios de nuestro país en donde todavía existen altos niveles de violencia. Lo que queremos es un México en paz, eso es lo que buscamos", afirmó.

DETENCIONES EN VERACRUZ

Esta semana la Fiscalía General del Estado informó que las detenciones en Veracruz fueron resultado de investigaciones en las que se detectó posible colusión entre los elementos policiales y actos delictivos.

Entre los detenidos se encuentran José Manuel y José Rosalino N., señalados por su presunta participación en la desaparición de tres personas. Ambos fueron trasladados a los juzgados de control y procedimiento penal oral del Distrito de Pacho Viejo.

Otros agentes, como Martín de Jesús N., Benjamín, Francisco, Sandra Anayeli, Alfredo Irán, Oscar, Luis Gerardo, Miguel Ángel, Adriana Yamilet y Juan Daniel N., enfrentan cargos relacionados con la desaparición de dos personas en Cosamaloapan. Andrés N., detenido por un caso independiente, fue presentado ante un juez en Coatzacoalcos.

HAY COORDINACIÓN

Sheinbaum destacó que las fiscalías estatales actúan en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para llevar a cabo estas investigaciones.

"En algunos casos lo hacen las fiscalías estatales. De hecho, en la mayoría de los casos lo han hecho las fiscalías estatales y ellos piden apoyo en todo caso a las fuerzas federales o en algunos casos se pide coordinación, colaboración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana", explicó.

La mandataria subrayó que, cuando se identifican elementos de colusión entre la autoridad y la delincuencia, se deben abrir carpetas de investigación y proceder conforme a la ley.

"Si hay investigaciones que resulten en ello, pues se hace la carpeta de investigación, se va a un juez, se pide la orden de aprehensión. Si se otorga esta orden, pues entonces se procede", concluyó.