Niegan mal uso de recursos en primaria Venustiano Carranza de Orizaba

Luego de que una madre de familia colocara una lona al exterior de la escuela primaria Venustiano Carranza de Orizaba para denunciar la presunta falta de transparencia por parte de la Asociación de Padres de Familia (APF), integrantes de esta representación sostuvieron que las cuentas están en orden.

"Todas las cuentas están en claro, no se le debe nada a la escuela, no se ha manejado mal el dinero, aquí tengo a mis vocales presentes, ellas me están acompañando como secretaria de la APF, también mi presidente me acompaña, nuestra tesorera también.

"Estamos limpios de todo problema que tenga la señora que pegó esa lona", sostuvo Claudia Tecalco Lozada, secretaria de la asociación.

Explicó que se trata de una persona que nunca trabajó con la APF y nunca se enteró de los proyectos, y ahora, al final, en vez de acercase a ellas empezó a "hacer bulla".

Mencionó que este martes hubo una junta y la mujer inconforme se presentó como oyente, porque no tiene opinión al no ser la vocal del grupo, por lo que, dijo, la señora no tenía conocimiento de nada.

En dicha junta se mostró que estaba todo en regla y la mujer decidió salirse porque "no tenía argumentos".

Tecalco Lozada comentó que son 171 alumnos los que tiene el plantel, que al inicio de año aportaron una cuota de 450 pesos cada uno con lo que se pintó la fachada y el interior.

Señaló que había un proyecto para poner una mallasombra pero finalmente se decidió que no porque quedan cuatro semanas para salir de vacaciones y es ahora un gasto innecesario porque ya están las lluvias y puede ocuparse en otra cosa.

Agregó que con los recursos se han atendido algunas peticiones y proyectos tomando en cuenta a una mayoría, por ejemplo, unos dispensarios que les solicitaron.

Apuntó que un proyecto que quedó pendiente fue el instalar internet en el plantel, lo cual se debió a que nadie quiere dar su credencial de elector para hacerse responsable, ni de la APF ni de dirección.

Sin embargo, ese el dinero queda para esa parte en cuanto alguien quiera apoyar con su identificación y su firma.

Claudia Tecalco agregó que a ella ya le toca entregar el cargo y se va con la tranquilidad de que de todo tiene oficios, y seguirá como madre de alumnos de la escuela y solo quiere que dicho plantel "siga funcionando bien".