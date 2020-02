Niega Sectur avalar posturas de evangélicos sobre la mujer

La secretaria de Turismo (Sectur), Xóchitl Arbesú Lago, aseveró que la línea del Gobierno del Estado es de Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas y de libertad e igualdad para todos los seres humanos.

Con ello, se deslindó de los dichos de una líder evangélica durante el ciclo de conferencias denominados "Mujer retornando al diseño" en Boca del Río promocionado por la Sectur.

Sin embargo, explicó que no pueden hacer distinciones por lo que las puertas de la dependencia seguirán siendo abiertas a todos los sectores.

La líder evangélica Juanita Utrera Ortega pidió a las mujeres, en la conferencia para promocionar el evento, regresar a la "posición para la que fue creada" y a no andar con la ropa "inadecuada" para evitar ser abusadas.

"La secretaría de Turismo, está en colaboración con todas las agencias de promoción, turísticas, de hoteles y moteles, con las asociaciones de mujeres empresarias dedicadas al turismo, que en este caso fue quien en voz de Jessica Sánchez una empresaria muy connotada del Puerto de Veracruz quienes nos pidieron el apoyo para llamar a la conferencia de prensa", dijo la secretaria.

Explicó que ese fue el apoyo que se le dio a asociación de mujeres por parte de la Sectur como se le da a todas las agrupaciones y cámaras empresariales con las que trabajan.

"Pero es únicamente lo que nosotros hicimos, las declaraciones que haya hecho esta persona son exclusivamente a título personal y no reflejan de ninguna manera la posición ni el pensamiento o línea que trabaja el Gobierno del Estado que busca la Cero Tolerancia a la violencia contra las muertes y las niñas y la libertad e igualdad para todos los seres humanos", añadió.

Así, apuntó que seguirán apoyando en la promoción de eventos a todos los empresarios, ciudadanía, todos los "veracruzanos y veracruzanas son bienvenidas a todos los eventos del gobierno del estado, no me atrevo a hacer ninguna diferenciación en cuanto a temas religiosos, raciales o de género porque no me corresponde".

Por ello insistió en que las invitaciones desde la secretaría que preside seguirán siendo abiertas a todos quienes quieran promocionar el turismo.