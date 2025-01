Niega presidenta del PJEV 'promocionarse' de cara a elección judicial local

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó estar realizando actividades para promocionar su imagen de cara al proceso electoral para elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, programado para el 1 de junio de este año.

Durante la presentación de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, afirmó que ha sido respetuosa de los tiempos establecidos por las autoridades electorales.

"Yo nunca he salido a promocionarme como tal, jamás he dicho que voten por mí, yo sigo haciendo mi trabajo institucional y he sido respetuosa. Los tiempos los va a marcar el OPLE y, como siempre he sido en el desempeño de mis funciones, respetuosa de la ley", declaró la magistrada.

Agregó que continuará desempeñando sus responsabilidades en el Tribunal hasta que inicien oficialmente las campañas, previstas para mayo.

La magistrada también aseguró que no tiene previsto solicitar licencia para participar en el proceso electoral. Señaló que cumplirá con las disposiciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE), garantizando no utilizar recursos materiales ni humanos del Poder Judicial durante su campaña.

"Haré campaña como me marque el OPLE y seré muy responsable en ese sentido", afirmó.

Respecto a las acciones institucionales promovidas en su gestión, explicó que se trata de proyectos que se anunciaron con antelación, como el programa "Amiga, yo te ayudo", en colaboración con el Ayuntamiento de Xalapa, que busca apoyar a mujeres que enfrentan violencia, y la tarjeta para agilizar el acceso a pensiones alimenticias.

"Estos temas no se iniciaron en enero; son proyectos que anuncié en diciembre y que datan desde el año pasado", puntualizó.

INSTALAN COMITÉ

La magistrada también destacó la instalación del Comité de Evaluación del Poder Judicial, órgano que tendrá la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los aspirantes a los cargos de magistrados y jueces, en cumplimiento con la reforma constitucional que regula estos procesos en Veracruz.

El comité está integrado por académicos, abogados y magistrados, siendo el magistrado Alejandro Gabriel Hernández Viveros, Presidente de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia, Carolina Viveros García, Doctorante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.

También integran el Comité Arturo Miguel Chípuli Castillo, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Erandi Isabel López Herrería, Rectora de El Colegio de Veracruz, Lorena Oyola Hernández, expresidenta y Fundadora de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., y José Alfredo Corona Lizárraga, Integrante del Consejo de la Judicatura, quien fungirá como Secretario Técnico.