Niega Jucopo que Bahena firmara contratos para compra de tabletas con sobreprecio

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, negó que el secretario general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, haya firmado contratos con la empresa PUBLICONTENIDOS KAPITEL S.A. de C.V. para la adquisición de tablets.

En sus declaraciones, desmintió las acusaciones hechas por su antecesor y actual delegado del Bienestar en el Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, a quien criticó por sentirse aludido ante las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de contratos en legislaturas pasadas.

"Lo dije claro, se va a denunciar a la empresa KAPITEL. No sé por qué salen a dar brincos aquí, allá. O sea, si no tengo velo en el entierro, ¿por qué me voy a exhibir?", declaró Bautista Hernández, integrante del grupo parlamentario de Morena.

Cuestionado sobre las afirmaciones de Gómez Cazarín, quien relacionó a Bahena Corbalá con la asignación de contratos, Bautista Hernández reiteró que dichas acusaciones son falsas.

"Domingo no manejó recursos y fue ratificado porque es un señor con mucha experiencia. Yo, en su momento, voy a exhibir el contrato, y Domingo nunca firmó", enfatizó.

TABLETS A 153 MIL PESOS

El legislador señaló que durante la LXVI Legislatura, la asignación de contratos fue responsabilidad de Irma Ariadna Leal Morales, quien se desempeñó como secretaria de Servicios Administrativos y Financieros.

"Aquí hubo un área de licitaciones y estuvo la licenciada Ariadna; ella es quien firma como primer respondiente y la empresa. Ese tema no se va a quedar en papeles", advirtió.

Bautista Hernández anunció que su equipo de trabajo y un grupo de abogados están preparando la documentación necesaria para proceder legalmente contra quienes resulten responsables de posibles sobrecostos en los contratos del Congreso.

"Aquí lo digo claro, yo soy el coordinador de este Congreso, soy muy duro en estas cosas. Pésele a quien le pese, la denuncia se va a presentar", advirtió.

El legislador también subrayó que su denuncia no tiene un destinatario específico, sino que responde a los altos costos relacionados con la adquisición de tablets instaladas en el Recinto Oficial de Sesiones.

¿Cómo va a costar 153 mil cada tablet si en el mercado ustedes saben cuánto cuesta? Y este mensaje no fue para nadie, que me disculpe el compañero (Gómez Cazarín) y desmiento categóricamente, Domingo no firmó ningún contrato y lo voy a exhibir ante medios de comunicación", insistió.