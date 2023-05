Niega alcaldesa de Actopan ejercer violencia de género contra regidoras

La alcaldesa de Actopan María Esther López Callejas negó haber incurrido en violencia de género en materia política, como acusó la regidora segunda Ericka Rosado Rivera, pero aceptó la decisión de ser incluida en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, pues recordó que en su momento impugnó pero las pruebas no fueron suficientes y ahora se acabó el tiempo del proceso.

Con ello aceptará la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF).

Cabe recordar que María Sivina Guevara Herrera, regidora primera de Fuerza por México y María Érika Rosado Rivera, regidora segunda por Movimiento Ciudadano, acusaron a la alcaldesa de ejercer violencia política en razón de género en su contra.

En su momento la alcaldesa presentó los argumentos pertinentes para su defensa pero dijo que ya no actuará más sobre el tema.

Agregó que Rosado Rivera, interpuso por violencia de género en materia política, quien quiso meter a trabajar a su familia a la regiduría.

"Tengo los audios dónde a mí me pide, por ejemplo que contrate al hermano, que contrate al esposo, me pide más apoyo del que se les brinda, me piden más para gasolina sin comprobar. Puedo hacerlo públicamente, legalmente es difícil que tú compruebes estas situaciones. Ella dice que no tenía personal y es real porque ella me regresaba al personal llorando. Porque los dejaba en la sala de espera porque ella no los quería sino quería a su hermano".

El motivo de la sentencia, es que se acreditaron conductas de violencia de género en materia política de María Esther López Callejas en contra de una de las regidoras de su municipio.

"Yo me voy a quedar ahí, saben que, para mi las leyes en verdad que no son tan justas como nosotros quisiéramos. Sí me gustaría que lo que nosotros tenemos como prueba pudiera ser tomado en cuenta, pero un audio no es prueba, ustedes lo saben".

Por otro lado dijo que instalarán cámaras en los accesos de las comunidades para reducir el índice delictivo. Además renovarán el parque vehicular de la Policía Municipal aunque aclaró que en Actopan la inseguridad es baja. El principal problema consideró es que la gente toma en la vía pública.

Finalmente invitó a la Feria del Mango en Actopan del 25 al 28 de mayo se llevará a cabo.

Recordó que hasta el año pasado se llevaba a cabo en los campos de fútbol y ahora nuevamente regresa al recinto ferial donde habrá juegos mecánicos y diversas actividades.

