Municipios dan obras a bajo costo sin cuidar calidad: AMIC

Uno de los principales errores que cometen autoridades en el desarrollo de obras públicas es no actualizar costos y beneficiar en licitaciones a quienes ofrecen el trabajo más barato, aunque no sea de la calidad que garantice su mantenimiento.

Esto indicó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Rafael Fentanes Hernández.

Este lunes, integrantes de AMIC oficializaron la colaboración con el Ayuntamiento de Poza Rica para sumarse en el desarrollo de proyectos de obras públicas, aunque actualmente a través de la delegación de Tamaulipas ya trabajan en la remodelación de un parque.

Rafael Fentanes Hernández afirmó que en la mayoría de los ayuntamientos de Veracruz los integrantes de la AMIC son bien recibidos y están logrando colaborar en obras públicas y privadas.

Mencionó que buscan sumar en beneficio de la ciudadanía con las obras que se requieren y sobre todo la experiencia que tienen profesionales de la construcción.

Destacó que en algunos casos las autoridades locales no tienen actualizados costos de materiales para la construcción y finalmente declaran licitaciones desiertas y no se desarrollan los proyectos, o en casos desfavorables las asignan a quienes ofrecen un trabajo a bajo costo aunque no de calidad.

En la terraza del palacio municipal se realizó una muestra de proyectos de urbanización de diversos espacios de Poza Rica que se propone realizar con una visión a largo plazo.

Rafael Fentanes Hernández // Imagen del Golfo