Incomprensión y discriminación es lo que afrontan las mujeres trans , pues la sociedad no las acepta, pero además son las más agredidas dentro de la comunidad LGBTTTIQA , señalaron integrantes de este sector en Orizaba .

"Sí sufrimos más discriminación, mucho más que una lesbiana, que un homosexual, también los crímenes de odio se dan más contra nosotros y además no son bien seguidos. Quedan impunes", afirmó una de tres chicas trans entrevistadas, que pidieron omitir sus nombres.

Señalaron que no hay un protocolo bien seguido y han muerto muchas compañeras transgénero, transexuales y nadie hace nada, las autoridades se hacen de la vista gorda o no son bien seguidos los casos, entonces nunca se encuentra al asesino, "eso da coraje".

"Tenemos derecho a la salud, a un trato digno, al trabajo, desgraciadamente aquí no lo hay", expresaron.

Mencionaron que la gente no entiende que si visten como mujeres es porque tratan de dar a su cuerpo la imagen que de ellas tienen en su mente, pues se sienten mujeres.

Agregaron que leyes para que reciban las mismas oportunidades que el resto de la sociedad sí las hay, pero en la práctica no se cumplen.

Señalaron que quienes se burlan de ellas y las agreden no entienden cuál es realmente su situación, pues tienen algo que se llama disfobia de género, que implica no sentirse conforme a su cuerpo.

"Nuestra mente, nuestro corazón, es de mujer, no va acorde con nuestro cuerpo", remarcaron.

Mencionaron que si no esperan comprensión de la sociedad, al menos sí que haya respeto hacia su persona.

"A mí me molesta que aun siendo vestida, con tratamiento hormonal, no me traten como lo que quiero ser", expresó una de las entrevistadas.

Admitieron que aunque aún no han empezado sus trámites para hacer el cambio sexogenérico en el INE, esperan que esta medida aprobada por el Registro Civil les permita afrontar una mejor vida con la identidad que desean tener.