Morena en Veracruz respalda a Nahle: piden no afiliar a Yunes Márquez

El Comité Directivo Estatal de Morena respaldó a la gobernadora Rocío Nahle García y se sumó a la petición para que no se permita la afiliación del ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez al partido.

A través de un desplegado firmado por todos los interesados de la dirigencia estatal solicitaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que no se acredite la membresía del ex panista por no representar los valores y principios del partido.

Por ello reiteraron el respaldo de la postura de la gobernadora Rocío Nahle García de oponerse a dicha incorporación.

El desplegado que es firmado por el dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta y demás miembros del Comité Directivo Estatal de Morena en Veracruz, refiere que hay hechos de corrupción en la carpeta azul, que deben ser tomados en cuenta por el partido, para impedir el registro como militante de Yunes Márquez.

