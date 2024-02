Morena, unido rumbo al proceso electoral: Manuel Huerta

En el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hay unidad y no se buscan cargos, sino trabajo para continuar la transformación para bien de la población, expresó el aspirante al Senado de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El precandidato a la primera fórmula la Senado por Morena celebró la unidad de su partido, ante el nombramiento de Claudia Tello como la precandidata a la segunda fórmula del Senado.

Asimismo, desmintió los rumores de sustituir a Rocío Nahle en la candidatura al Gobierno del Estado.

Manuel Huerta, coordinador de la Defensa del Federalismo, destacó que el avance que ha logrado Rocío Nahle es "muy importante" en su caminar por el territorio veracruzano, lo que le permite una amplia ventaja sobre su más cercano contrincante.

Por ello, rechazó la versión de una posible sustitución de la candidata al gobierno de Veracruz.

"Rocío va muy bien, lo digo porque yo camino por donde ella anda, me entero y estoy. Como ciudadano me doy cuenta, la acompaño y escucho, no dudo que lo que el pueblo dice que va a ser ella lo va a ser.

"Ahorita no puedo hacer proselitismo por nadie, pero va muy bien, ayer platicamos largo y tendido muchas cosas y yo no soy emergente de nada, yo soy claridoso en lo que tengo que hacer", subrayó.

MOMENTO HISTÓRICO

Manuel Huerta señaló que lo más importante en este momento, hablando como ciudadano, es el paquete de iniciativas de reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador, que representan la respuesta al pueblo de México tras una lucha de más de 30 años por beneficiar a las clases más desprotegidas del país.