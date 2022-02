modernidad,_enemiga_de_las_lenguas_maternas_en_veracruz

Subrayó que los adultos en edad productiva también se abstienen de hablar en su lengua original al momento de comercializar sus productos, como un mecanismo de defensa contra la discriminación y desvalorización de su precio en el mercado.

"Al llegar a algún lugar se traen sus productos, si vienen en plan de vender, al notarlos que vienen de la sierra muy rápido baja el precio. Yo he platicado con ellos y dicen ´yo no quiero decir que hablo en náhuatl, porque si les digo ya no me quieren comprar si mi producto vale tanto´, baja de precio", relató.

Noticia Relacionada Corto circuito en zapatería moviliza a Bomberos de Veracruz

Enfatizó que dentro de los planteles escolares la situación no es distinta, toda vez que por años una gran mayoría de maestros que cuentan con un espacio para el desarrollo de la educación no se han interesado por aprender a través de cursos este dialecto, y lo más cómodo es enseñar a los estudiantes en castellano.

"Tenemos profesores que tienen años y nunca se interesaron por aprender; eso es delicado porque si yo represento educación indígena en mi salón de clases lo tengo que dominar. Y si no lo domino tengo la oportunidad de estar aquí. Yo invito a los maestros a que se incorporen a talleres y a los cursos de náhuatl".

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y durante la presentación de su libro "Sentimientos Encontrados", el cual está escrito en Náhuatl, Francisco Barragán describe mediante una forma lírica la belleza de la fauna mexicana a través de la palabra.

"Nos cuenta cómo se da el amor y el desamor; en este libro emerge la mujer como una belleza natural comparada con la flor inmarchitable, y con la gota cristalina que sacia la sed ensalzada con sus propias palabras".

Relató que en dichos poemas busca llevar al lector a un mundo de vivencias personales, todo lo que contempló a través de sus ojos en la infancia; además no pasa desapercibida su lengua náhuatl, porque se puede deleitar poemas en dicha lengua, asomados a su laberinto poético.

En el evento se dieron cita representantes de educación indígena en la zona, así como invitados especiales; además, se recordó que el Día Internacional de la lengua materna fue proclamado desde el año 2007 por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, ya que se pone al centro a las naciones originarias y sus lenguas madres, que a pesar de los miles intentos de arrebato México es uno de los países con mayor diversidad lingüística.

"En total se hablan 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas de las cuales se derivan más de 360 variantes".

Asimismo, el sociólogo dijo que se calcula que más de siete millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna lengua indígena; entre las más comunes destacan el Náhuatl, el Maya, el Mixteco, el Totonaca. Mientras que existe un 60 por ciento de lenguas que tienden a desaparecer, en Veracruz el Náhuatl sigue siendo una de las que se transmiten de generación en generación.

"Se preserva como el mejor tesoro y legado de nuestros abuelos y abuelas que es mediante la lengua, y que se transmite de generación en generación las tradiciones y costumbres que nos enorgullecen como parte de una comunidad indígena".

Rosalino Francisco Barragán, nació el 26 de junio de 1970; es profesor de Educación Primaria para el Medio Indígena, Licenciado en la Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional UPN, sociólogo por la Universidad Veracruzana, diplomado por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y por la Universidad Pedagógica Veracruzana UPV

Laboró en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas AVELI, en el sector magisterial de Educación indígena con sede en la ciudad de Córdoba Veracruz, además de ser luchador social y defensor de los vendedores ambulantes de la ciudad de Orizaba y de la región; integrante del Frente Popular Revolucionario y del Frente de Acción Revolucionaria.

Actualmente continúa colaborando como profesor de Educación indígena en la zona escolar 844 del municipio de Ixhuatlancillo, perteneciente al sector 04 de Camerino Z. Mendoza