Minimiza alcalde señalamientos contra policías de Poza Rica

El alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, respondió que no está enterado sobre la denuncia que dos jóvenes interpusieron en contra de policías municipales por presunto abuso de autoridad y tortura.

El pasado lunes las víctimas se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar a los elementos involucrados por las supuestas lesiones que les causaron mientras permanecieron en la comandancia, ubicada en la colonia Sector Popular.

"No, la verdad no estoy enterado y no podría informarle. Pero ya sabemos que siempre hay gentes que lanzan, a veces, acusaciones sin bases ni sustento", reprochó el presidente municipal.

Se trata de Alexis Lucio Gaona, quien junto con Ángel de Jesús Soto Manuel habrían sido detenidos por elementos policiacos mientras se encontraban en el estacionamiento de un negocio dedicado a la venta de pollos rostizados.

Los hechos habrían ocurrido la noche del domingo; los familiares argumentaron que no había delito por el cual fueron detenidos; sin embargo los encargados de aquel turno policiaco respondieron que los jóvenes fueron remitidos a la comandancia por incurrir en una falta administrativa, después alegaron que fue por conducir en estado de ebriedad y que eran responsables de un accidente automovilístico.