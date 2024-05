Marlon Ramírez no justificó uso de 37 mdp en el PRI-Veracruz

El Instituto Nacional Electoral determinó que el ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, Marlon Ramírez Marín no logró demostrar que efectivamente haya pagado 37 millones 446 mil 172 pesos, sobre todo cuando hay quejas del personal, de que no han podido cobrar su salario.

"Como es de observarse resulta en un monto excesivo en pago de nóminas, motivando que esta autoridad no tenga certeza sobre las actividades particulares del sujeto obligado durante el ejercicio 2022, por lo que no demuestra que el financiamiento sea utilizado para los fines para los que le fue entregado", refiere el INE dentro del Informe Anual 2022 del PRI en Veracruz.

De esta situación, el Instituto Nacional Electoral también responsabiliza a la ex secretaria general del PRI, Arianna Ángeles Aguirre, actual candidata a diputada local por el distrito de Coatepec.

Cabe precisar que mientras estuvieron tanto Marlon Ramírez como Arianna Ángeles Aguirre al frente del PRI, los empleados de dicho partido se quejaron de manera constante de que no pudieron cobrar su sueldo y muchos renunciaron sin poder cobrar un solo peso.

Entre las irregularidades evidenciadas por los empleados priistas son que prácticamente no pudieron cobrar en diciembre de 2021 su aguinaldo y varias quincenas del año 2022.

Además dieron a conocer que desde 2021 se puso al descubierto que Arianna Ángeles, la Secretaria General del PRI tuvo como aviadoras en la nómina del PRI a sus dos nanas, María Victoria Ceballos, con un sueldo de 23 mil pesos y Diana Castillo con 10 mil 500 pesos, así como una fotógrafa, Lucero Gómez Santos, quien no trabaja en el PRI, sino en el Congreso del Estado, con un salario de 10 mil pesos.

De igual forma a la lista de los 68 privilegiados aviadores que tiene Marlon y Arianna en la nómina del PRI y que cobraron mes con mes puntualmente, así como Liliana Villa Zárate, que percibió un sueldo de 15 mil pesos, quien es la cuñada de Arianna y esposa de su hermano Alain Álvarez, quien fue candidato a la Presidencia Municipal de Tlalnelhuayocan, en las pasadas elecciones.

