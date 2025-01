Marlen Hernández Castillo también buscaría la alcaldía de Misantla en 2025

Marlen Hernández Castillo, actual directora de Asistencia e Integración Social del DIF Veracruz y diputada suplente de Vicente Aguilar Castillo, ha expresado su interés por continuar su trayectoria política en las elecciones de 2025.

Hernández Castillo señaló que no descarta la posibilidad de registrarse como aspirante en la contienda interna de Morena para la presidencia municipal de Misantla, su tierra natal.

La aún funcionaria destacó el papel de las mujeres en la política, subrayando que el 2025 representa una oportunidad histórica para consolidar su participación en los espacios de poder.

"Considero que es el momento de las mujeres, la política cuando la hacemos nosotras es una política humana, diferente, porque le ponemos corazón, sensibilidad y ese toque femenino", afirmó.

La funcionaria hizo un llamado a valorar el esfuerzo y compromiso de las mujeres que buscan abrir caminos para las nuevas generaciones, enfatizando que su trabajo en el ámbito público ha estado orientado a generar resultados concretos para las comunidades.

"Hemos caminado mucho y nos hemos esforzado por entregar resultados, si el proceso interno me favorece será un honor sumar desde ese espacio, desde donde yo esté, siempre he tratado de ser comprometida al máximo".

Marlen Hernández Castillo participó como suplente de Vicente Aguilar Castillo; "de todo se aprende, ya participé antes y no descarto la opción de competir en 2025", comentó.

Además, resaltó el impacto positivo que podría tener su liderazgo en Misantla, municipio al que considera prioritario transformar a través de la inclusión, la sensibilidad social y la visión comunitaria.

Hernández Castillo dejó abierta la posibilidad de inscribirse próximamente a la contienda interna; "de momento no me he registrado pero estén pendientes, lo que decida lo sabrán por mí, siempre he compartido mi vida pública con transparencia".