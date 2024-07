Marea Verde anuncia taller "Anti Princesas" en Orizaba; así puedes participar

Con el taller, buscan brindar herramientas e información a las mujeres jóvenes





Del 29 de julio al 02 de agosto en las instalaciones de la Casa Lara se llevará a cabo el taller denominado "Anti Princesas" impartido por integrantes de la Colectiva Marea Verde Altas Montañas, con el cual buscan informar a las mujeres jóvenes sobre su cuerpo, su sexualidad así como diversas herramientas que les permitan conocer sus derechos y evitar ser víctimas de violencia en el noviazgo.

"En esta ocasión por tercer año estamos convocando a un taller que se denomina anti princesas con la finalidad de que las chicas las más jóvenes empiecen a conocer sus derechos sepan de educación sexual y reproductiva", expreso la integrante de la organización, Luz María Reyes Huerta.

Añadió que el taller tiene un cupo limitado para 20 personas por lo que pidió a las jovencitas que aprovechen la oportunidad para asistir pagando una cuota de recuperación de 150 pesos, sin embargo, es de gran apoyo ante la realidad de violencia que se enfrentan las mujeres en Orizaba y la región de Las Altas Montañas.

Subrayó que se estarán abordando temas entre los que destacan: como prevenir el embarazo adolescente, prevenir la violencia en el noviazgo, tipos y modalidades de violencia, elaborar una toalla sanitaria ecológica para que no les dañe, saber el uso correcto del condón, sobre su ciclo menstrual, conocer su cuerpo.

Reyes Huerta enfatizó que todas esas cosas que son muy necesarias además de desmitificar ese amor romántico, dejar de esperar el príncipe azul que nos venga a rescatar y nos va a solucionar la vida.

"Todo eso es parte de la educación que pretendemos transmitir a las chicas a las más jóvenes para que puedan detectar esas banderas rojas cuando estén en una relación violenta, tengan herramientas para detectarla y para salir de un ciclo de violencia, que aprendan que la violencia no es normal en la vida de cada una de nosotras, que tenemos derecho a una vida libre de violencia, todas esas cosas que generalmente no reconocemos, no identificamos".

La también abogada de la Colectiva Marea Verde Altas Montañas, insistió en que la violencia en el noviazgo muchas de la veces ocurre desde los 14 o 15 años de edad comenzando como un juego en el que los celos se hacen presentes por parte de la pareja hacia los jovencitas que lo ven como normal cuando no es así.

"Desgraciadamente los noviazgos empiezan entre juegos pero entre juego y juego empiezan los pellizcos los empujones los celos no te lleves con aquel, porque le hablas, desgraciadamente empiezan desde muy chicas 14 15 años".

Finalmente, la activista insistió que hoy más que nunca las mujeres especialmente jóvenes están siendo víctimas de violencia a través de las redes sociales de ahí que es necesario que tomen en consideración poder asistir a este taller que les va a ser de gran utilidad.