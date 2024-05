Manuel Huerta: Los Yunes son verdugos que quieren engañar haciéndose víctimas

El candidato de Morena al Senado de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, desmintió la supuesta exoneración de Miguel Ángel Yunes Linares por corrupción.

Con documentos legales en mano, mostrados ante la prensa, Manuel Huerta afirmó que el exgobernador tiene miedo a ser aprehendido en cualquier momento por autoridades mexicanas o extranjeras.

Esto por graves señalamientos en, cuando menos, cuatro denuncias más que existen por desvíos de recursos, peculado, abuso de autoridad y lo que resulte responsable a su paso por diversos niveles de gobierno "robándole al pueblo de México".

Investigación contra los Yunes

Manuel Huerta exhibió ante la prensa la "carpeta azul" que contiene innumerables elementos de investigación de las autoridades estatales y federales por delitos presuntamente cometidos por los Yunes en los tres niveles de gobierno.

Es decir, las dependencias federales como el ISSSTE, el Gobierno del Estado y las alcaldías.

Asimismo, reveló que los documentos que contiene la "carpeta azul" son resultado de las investigaciones de instancias como:

Unidad de Inteligencia Financiera

Auditoría Superior de la Federación

Secretaría de Hacienda

Fiscalía General del Estado de Veracruz

Contraloría General del Estado

Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado

Además de los órganos internos de contraloría municipal, entre varias investigaciones más que aportan elementos para comprobar el mal manejo de recursos del erario público federal, estatal y municipal.

En dicha carpeta, apuntó, se detalla el patrimonio de la familia Yunes en México y el extranjero, donde se muestra los bienes muebles e inmuebles que desde la década de los 80 a la fecha han amasado y que se investiga su origen.

Motivo que también ha llevado a las autoridades norteamericanas a darle seguimiento y por lo que le han negado la visa para ingresar a su territorio.

"Pero lo más delicado, en cualquier momento esto puede derivar a su aprehensión como ocurrió con García Luna, al encontrar elementos que demuestren su participación en actividades ilícitas.

"Por eso su temor a ser detenido y por eso su miedo a no ganar la elección y conseguir el amparo del fuero constitucional", expuso el aspirante de Morena al Senado de la República, Manuel Huerta.

Que Fiscalía se pronuncie

"Ante esto, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que se pronuncie al respecto, porque no puede salir Miguel Ángel Yunes a exhibir un documento que cualquiera puede falsificar y decir que ya lo exoneraron.

"Él no está calificado para ello, tiene que ser una instancia oficial y si no lo han hecho es porque no es verdad y en cualquier momento lo pueden llamar a cuentas; acuérdense que hay otras cuatro denuncias, como dijo el gobernador, que aún tiene pendientes el señor Yunes Linares y sus hijos".

Y agregó al reiterar su llamado a la justicia: "ningún fuero va a impedir que Miguel Ángel Yunes rinda cuentas y pague por los delitos que ha cometido".