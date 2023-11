Manuel Huerta, a favor de disminuir número de diputados y senadores

El precandidato de Morena al Senado por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, manifestó que es necesaria una reforma en materia electoral, que permita reducir el número de diputados y senadores en el país.

Resaltó que lograr mayoría legislativa es una de las metas de Morena y la coalición "Juntos Haremos Historia" para impulsar reformas pendientes.

Se pronunció a favor de reducir el número de legisladores en el país y con esto evitar despilfarro de recursos económicos, que pueden utilizarse en otras áreas que requieren inversión como el sector educativo y salud.

"Son 500 (diputados) pero con 100 se haría el trabajo, si quieren 200 pero no se necesitan tantos; senadores ahorita son 128, no necesitan tantos y los partidos no necesitan tanto dinero", expresó.

Indicó que actualmente está en precampaña, la cual concluirá el 18 de enero y posteriormente habrá un receso; con registro oficial se iniciará campaña en marzo y en agosto, quienes resulten electos, comenzarán funciones.

Este miércoles, realizó un recorrido en Poza Rica para dialogar con simpatizantes y subrayó que aunque las encuestas favorecen a Morena y partidos de la coalición nadie se debe confiar, porque no hay ningún triunfo asegurado.