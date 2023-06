Se calentaron los ánimos en manifestación en la CFE de Nanchital ¡Casi termina en golpes! (+Video)

En la negociación que efectuaban usuarios de la comisión Federal de Electricidad, se armó un escándalo entre el representante jurídico del Departamento de Suministro Básico de la CFE de Coatzacoalcos, Moisés Zarco, el representante de Resistencia de Civil, quien inició la agresión verbal fue el empleado de CFE.

Alrededor de las once y media de la mañana, acudieron dos empleados de la CFE de las oficinas centrales de Coatzacoalcos, a tratar de convencer a los manifestantes y se retiraran de las instalaciones con la promesa que les resolverían la situación de los apagones, palabras que no fueron aceptadas por los afectados.

Casi llegan a los golpes

Derivado a la negatividad de los ciudadanos, el jurídico expreso, "Que ganan tomando oficinas, no me he querido meter en cuestiones legales o voy a accionar, hay un delito que se llama interferencia del servicio público", al escuchar esas palabras los manifestantes se molestaron y solicitaron procediera.

En ese preciso momento, llego Moisés Zarco, situación que molestó al jurídico y dijo, si intervienen otras personas no voy a llegar a un arreglo, los tonos se subieron de ánimos, hubo algunos empujones y casi llegaron a los golpes.

Después de varios minutos, elementos de la Policía Estatal intervinieron en la situación que se salió de control, señalando los ciudadanos "por prepotente y altanero, le pusieron un alto", trató de intimidarnos y desconocía que habíamos solicitado la intervención de la Resistencia Civil.

Entre gritos y exigencias, Moisés Zarcos, recomendaba al representante de la CFE diera solución al problema de afectación a los usuarios y dejara de mentirles, "Es responsabilidad de la empresa resolver las fallas, no es de ahorita el problema si tienen cinco días".

La intervención de Oswaldo Montiel, jefe de área del municipio de Agua Dulce, permitió solucionar las fallas eléctricas que afectaban a los ciudadanos y solicitó mantener la calma ante el escándalo.