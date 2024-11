Maestros toman Dirección General de Telebachilleratos de Veracruz: ¿Qué exigen?

Las instalaciones de la Dirección General de Telebachilleratos del Estado de Veracruz (DGTEV) en Xalapa y la supervisión Escolar de Coscomatepec, fueron tomadas por un grupo de profesores la mañana de este martes 26 de noviembre.

Llegaron a la calle Río Jamapa, de la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Xalapa donde colocaron pancartas en las que indican que tres supervisores fueron destituidos y que ahora desde la Dirección General, les imponen a otro contra la voluntad de los maestros de la zona.

"Apoyamos a los maestros de Teba zona Coscomatepec ¡No a la imposición!", "Rubisel, no amaneces a los maestros de la zona de Coscomatepec, resuelve los problemas", refieren en las cartulinas.

Señalaron que el director general de Telebachilleratos, Rubisel Ventura Frías, acudió el día lunes 25 de noviembre al Teba de Chocamán para la entrega de cuentas "la cual no se pudo realizar, no se entregan las cuentas, qué manejo la maestra Maura, jefa de supervisores de la dirección la cual manejo el dinero de los maestros de la zona, porque no había un supervisor a cargo".

También dieron a conocer que, al finalizar la reunión, Rubisel Ventura, supuestamente les advirtió que procedería contra los profesores "y de alguna manera pedimos la intervención de la próxima Secretaria de Educación, Claudia Tello", ya que las actuales, dijeron que no han logrado resolver el conflicto.

La Supervisión Escolar de Coscomatepec también fue tomada, la mañana de este martes 26 de noviembre y no se retirarán del plantón hasta que haya respuestas favorables por parte de las autoridades educativas.