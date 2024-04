Luchan por el agua en Veracruz contra Odebrecht-MAS, en Cotaxtla

La lucha por el agua es generacional y, en Veracruz, sigue contra la empresa Odebrecht acusada de corrupción, porque insiste con su aliado grupo MAS, con el líquido vital de Cotaxtla, explicó en entrevista Guillermo Rodríguez Curiel, de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental.

Explicó que a pesar de que la población se opone a que Odebrecht acapare el agua a través de grupo MAS, la empresa insiste.

Refirió que desde estaba en el gobierno municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, hubo una reunión para evitar que se privatizara el agua, ante lo que el entonces alcalde se comprometió a no hacerlo. Sin embargo, advirtió que había que poner atención a Veracruz Puerto.

"Y en esos mismos años los compañeros de Jalcomulco habían derrotado a la empresa Odebrecht, por lo que el entonces gobierno federal y estatal premiaron a la empresa entregándole la concesión al grupo Odebrecht-MAS, el agua para Veracruz, Medellín y Boca del Río ".

Entonces, detalló, esta empresa MAS-Odebrecht que opera en Veracruz Puerto, ha dejado sin agua a la zona conurbada con Boca del Río y Medellín "y ha vaciado prácticamente el río Jamapa".

SOBRE EL RÍO COTAXTLA

Incluso, Guillermo Rodríguez Curiel expuso que grupo MAS ha hecho ya de manera indebida dos tomas del Río Cotaxtla, pero eso no es todo, quieren más.

"Y ahora pretenden un tercer trasvase, es decir, meter un tubo y después echarlo al río Jamapa para que surta a Veracruz y a Boca del Río. Entonces la población que ya conoció los efectos de dos trasvase, dice ahora no va el tercero, que está concretamente en la congregación de La Esperanza que hace parte de Medellín ".

Debido a ello, la población ya tiene más de dos meses en campamento para impedir un tercer trasnase, pues de hecho no hay permisos para tal obra, resaltó el luchador social-ambiental.

"Entonces no tiene permiso la MAS-Odebrecht, no tienen permisos. Ya investigamos en SEMARNAT, Conagua y el municipio de Cotaxtla, el Cabildo dijo no vamos a permitir que se lleven el agua del río, igual lo dijo el gobierno de Medellín".

Sin embargo, "la empresa se quiere llevar nuevamente el agua, aun en contra de la voluntad de la población (...) La población está muy firme, van a defender su agua, reconocen que este tercer trasvase los devastaría ambientalmente".

El río Cotaxtla es una fuente de vida, por lo que un tercer trasvase sería además"un puntillazo para el turismo, para la salud, para la biodiversidad ".