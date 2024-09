Los Yunes no serán aceptados en el PVEM en Veracruz: dirigente

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez indicó que no hay ninguna posibilidad ni condición política que miembros de la familia Yunes, formen parte de la militancia.

Es que aseguró que no existen coincidencias políticas con ellos, "no vemos ninguna posibilidad ni condición política. Políticamente no tenemos coincidencias. Lo hemos demostrado en las elecciones del 2016, 2017, 2018, 2021 y 2024 y no podría ser diferente ahora".

El líder partidista comenró que en el partido Verde hay respeto para la familia Yunes por la decisión del senador Miguel Ángel Yunes con argumentos sólidos para dar su voto a favor de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial, misma que desde el PVEM se respalda en todo el país.

Además, precisó que por las circunstancias de falta de coincidencias políticas con la familia Yunes, no pueden ser integrados a las filas del Verde Ecologista y que tampoco hay una solicitud de ellos de querer participar como militantes.

